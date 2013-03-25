На трассе М-3 «Москва-Киев» временно перекрыт выезд из России в Украину

Из-за неблагоприятных погодных условий временно прекращен выезд из России в Украину через международный пункт пропуска Троебортное-Бачевск на трассе М-3 «Москва-Киев».

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной таможенной службе.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине на многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное Брянской таможни, расположенном на трассе М-3 «Москва-Киев», наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из России в связи с временным прекращением движения по территории приграничных районов Украины», - говорится в сообщении.

Для оптимизации работы пункта пропуска Брянская таможня постоянно контактирует с представителями пограничной службы и Росгранстроя. Была организована уборка и вывоз снега с территории пункта пропуска. Также проводится очистка дороги между пунктами пропуска, буксировка застрявших транспортных средств, что дает возможность пропуска транспортных средств на въезд в Россию.

Сейчас перед пунктом пропуска Троебортное на выезд из России находится более 300 грузовых транспортных средств, в пункте пропуска – 20 и между пунктами пропуска Троебортное-Бачевск – 30 грузовых фур.

Дежурная смена МАПП Троебортное работает в штатном режиме. С учетом сложившейся ситуации руководством Брянской таможни принимаются все необходимые меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска. По имеющейся информации, в ближайшие часы украинская сторона планирует возобновить пропуск грузового автотранспорта со стороны России.

Федеральная таможенная служба обращает ваше внимание, что также ограничен выезд из России через пункты пропуска Курской таможни.

Чтобы не стоять в очереди на границе, ФТС России рекомендует тем, кто собирается в путь, ознакомиться со сводкой о загруженности пунктов пропуска на российско-украинском участке границы на сайте Центрального таможенного управления (ctu.customs.ru). В регионе деятельности МАПП Новые Юрковичи, МАПП Погар и ДАПП Ломаковка Брянской таможни, а также автомобильные пункты пропуска Белгородской и Воронежской таможен работают в штатном режиме.