Ликвидация последствий непогоды и восстановление транспортного движения в Украине продолжается

По состоянию на утро 25 марта транспортники Украины продолжают работы по восстановлению транспортного движения и ликвидации последствий экстремально сложных погодных условий, которые наблюдались последние несколько дней.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, для недопущения скопления автотранспорта и организации работы дорожной техники службами автодорог в Сумской и Черниговской областях, совместно с органами ГАИ и комиссиями по чрезвычайным ситуациям облгосадминистраций принято решение о временных ограничениях движения пассажирского транспорта и грузовых автомобилей на дорогах общего пользования.

Из-за снегопада, метелей и заносов возникли затруднения проезда к ряду населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областях. Работы по расчистке этих подъездов продолжаются.

Есть задержки в отправлении и прибытии поездов, что связано с непогодой и ограничением скорости движения. К работам по обеспечению устойчивого функционирования объектов железнодорожного сообщения было привлечено 7962 работников железных дорог и 67 единиц снегоуборочных комплексов (из них 43 снегоуборочных поезда).

Все 18 морских торговых портов работают.

По состоянию на утро 25 марта аэропорты работают в штатном режиме.

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