Аэропорт «Киев» возобновил работу с 12 часов воскресенья

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) с 12 часов воскресенья, 24 марта, возобновил работу и прием/отправку самолетов.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, отклонения от графика полетов начались днем в субботу.

«Несколько часов в субботу из аэропорта не отправлялись и не принимались рейсы. Работа возобновилась с 12 часов в воскресенье. Какое-то время сохранялись задержки в несколько часов. На понедельник, 25 марта, все рейсы вылетают по расписанию», - сообщили в аэропорту.

В аэропорту отмечают, что с 22 по 24 марта 2013 года во время осложнения метеоусловий в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) все службы аэропорта работали в усиленном режиме, была задействована вся имеющаяся в аэропорту снегоуборочная техника. Как только взлетно-посадочная полоса очищалась от снега, самолеты принимались на взлет и на посадку.

«Решение лететь или нет принимает только экипаж самолета, поэтому большинство авиарейсов со второй половины дня в субботу были задержаны или перенесены на следующий день», - говорится в сообщении аэропорта.

За время, пока были отклонения от графика, в здании аэровокзала скопилось несколько тысяч человек. Администрация аэропорта организовала дополнительные места для сидения. Пассажиры могли получить в кафе и ресторанах сухие пайки от авиакомпаний, рейс которых задерживался. Были установлены дополнительные кулеры с водой. Круглосуточно работал медпункт, дежурила машина скорой помощи, работала комната матери и ребенка.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.

По итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» на внутренних линиях составил около 390 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями – 340 млн грн и около 60 млн грн – обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.