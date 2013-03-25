МАУ выполнит дополнительный рейс в Вену

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» практически полностью восстановила расписание рейсов, которые были отменены 23 и 24 марта и намерена выполнить дополнительный рейс Киев-Вена-Киев.

Как говорится в сообщении МАУ, переданном в УНИАН, вылет дополнительного рейса из Киева в 17:50 по местному времени, вылет из Вены в 22:05 по местному времени.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) к утру понедельника, 25 марта, практически восстановила полеты и рейсы, отмененные 24 марта в связи со сложными метеорологическими условиями в районе Международного аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 самолета Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.