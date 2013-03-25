"Борисполь" работает в штатном режиме и выполняет план полетов

Международный аэропорт «Борисполь» 25 марта работает в штатном режиме, обеспечивая выполнение суточного плана полетов.

Как сообщает аэропорт, на протяжении всех дней непогоды аэродром поддерживался в эксплуатационном состоянии. Для очистки аэродрома задействовано 14 машин Jet Broom, 6 тракторов, 4 роторные снегоочистительные машины, бульдозеры, тягачи, а также загрузчики и самосвалы подрядчиков.

На сегодня полностью расчищены взлетно-посадочные полосы, перроны, места стоянок воздушных судов, рулежные дорожки.

Службы аэропорта продолжают работу в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, 23 марта, по данным онлайн-табло аэропорта "Борисполь", из-за ненастья аэропорт прекратил отправку воздушных судов по всем направлениям. По состоянию на 13.00 «Борисполь» отменил рейсы в большинство стран Европы, назначенных на 24 марта.

Еще один киевский Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в субботу, 23 марта, в связи со сложными погодными условиями приостановил прием/отправку рейсов до 12 часов воскресенья, 24 марта.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.