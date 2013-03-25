Попов признал "некоторые ошибки" при ликвидации последствий снегопада в Киеве

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов признает, что в ситуации с ликвидацией последствий снегопадов в столице были допущены некоторые ошибки, и одной из главных считает запоздалое решение о запрещении въезда в город большегрузных автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после заседания городского штаба по ликвидации последствий ненастья в столице.

«В сложившейся ситуации действительно были допущены некоторые ошибки. Мы детально будем разбирать все этапы и начала, и локализации ситуации. Напомню, что это не первый случай в Киеве этой зимой, когда ситуация была чрезвычайной. Были моменты в декабре - обледенение, большое количество осадков – и, работая по соответствующим технологиям, которые у нас сложились в Киеве, мы не имели с этим особых проблем, срабатывал механизм», - отметил А.Попов.

По его словам, особенностью нынешней ситуации стало то, что за короткий период времени выпало очень большое количество снега, который практически заблокировал весь город.

«А еще к тому же, мы не приняли решение, чтобы еще утром в пятницу запретить проезд большегрузного транспорта через город. И практически именно фуры перекрыли нам город именно в вечернее время, когда был час пик. И таким образом образовались такие чрезвычайные условия, которые привели к такой ситуации. Поэтому разбор детальный у нас состоится, и это будет приблизительно в среду. И мы сделаем соответствующие выводы, чтобы у нас больше никогда такого не было», - отметил председатель КГГА.

Он выразил убеждение, что в процессе преодоления последствий стихии не стоит наказывать должностных лиц и выводить их из рабочего состояния, что может негативно повлиять на их деятельность, а необходимо будет вернуться к этому вопросу после решения проблем.

По словам А.Попова, в некоторых случаях сначала люди ошибаются, а затем исправляют свои ошибки, а в других – наоборот, поэтому нужно делать выводы по результатам их работы.