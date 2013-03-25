Кабмин направит на реконструкцию аэропорта «Одесса» почти 1,5 млрд грн

Кабинет министров направит в 2013-2014 годах на реконструкцию аэропорта “Одесса” 1,458 млрд грн.

В частности, согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, на проектирование будет направлено 10 млн грн, 700 млн грн - на реконструкцию аэродромного комплекса, 747,7 млн грн - на строительство терминального комплекса.

На выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Одесса» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

Госпрограмма активизации развития экономики на 2013-2014 годы стоимостью около 380 млрд грн начнет действовать с апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Пассажиропоток международного аэропорта «Одесса» в 2011 году вырос на 16,6% по сравнению с 2010 годом - до 824,3 тыс. пассажиров, за 6 месяцев 2012 года пассажиропоток вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 381,5 тыс. пассажиров.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.