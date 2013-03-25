Вилкул требует к 27 марта обеспечить нормальное функционирование дорог

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул требует от всех руководителей министерств и регионов к среде, 27 марта, обеспечить нормальное функционирование дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий стихии в Украине.

"Руководителям регионов поставлена задача за понедельник-вторник, то есть к среде, выйти на нормальный режим работы и функционирования всех дорог. Это касается обеспечения проезда, и обеспечения работы автомобильного транспорта. Ситуация в среду не должна отличаться от ситуации в среду на прошлой неделе", - сказал А.Вилкул.

Также он отметил, что человеческих жертв от аномального снегопада нет.

По его словам, все ведомства удовлетворительно отреагировали на создавшуюся погодную ситуацию, и подчеркнул, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины является одной из лучших в Восточной Европе.

В то же время А.Вилкул отметил, что необходимо сделать выводы из этой стихии. Также вице-премьер не исключил, что после анализа будут приняты кадровые решения.

Напомним, в период с 22 по 24 марта в некоторых регионах Украины выпало более месячной нормы снега, что привело к заторам на дорогах.