На реконструкцию аэропорта «Симферополь» выделят 1,4 млрд грн

Кабинет министров Украины в 2013-2014 годах направит на реконструкцию Международного аэропорта “Симферополь” 1,408 млрд грн.

Согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, в частности, на проектирование реконструкции аэродромного комплекса будет направлено 8 млн грн, на строительство терминального комплекса — 1,4 млрд грн, в том числе 500 млн грн в 2013 году и 900 млн грн — в 2014 году.

На выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

Также Кабмин направит в 2013-2014 годах 522,3 млн грн. на развитие аэропорта «Севастополь» В частности, на проектирование реконструкции аэродромного комплекса будут направлены 10 млн грн, на строительство аэродромного комплекса - 512,3 млн грн.

На выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под государственные гарантии.

Как сообщал УНИАН, Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы стоимостью около 380 млрд грн начнет действовать с апреля 2013 года.

Напомним, в 2012 году Кабинет министров Украины на заседании 19 ноября одобрил Концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года, в которую внесены аэропорты Симферополя, Севастополя, Днепропетровска, Одессы, Запорожья, а также отдельные объекты в других аэропортах.

В 2011 году в аэропорту «Севастополь» открыт пункт пропуска через границу.

Справка УНИАН. ОАО «Международный аэропорт «Симферополь» - ведущее предприятие авиатранспортного комплекса АР Крым и один из крупнейших аэропортов Украины.

Аэропорт расположен в 11 км от города Симферополя. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3706 метров, что позволяет принимать воздушные суда всех типов (категорий A, B, C, D, E).

Из аэропорта "Симферополь" выполняются регулярные и чартерные рейсы более чем в 70 городов Украины, СНГ и дальнего зарубежья.

По итогам 2012 года Международный аэропорт «Симферополь» увеличил пассажиропоток на 15,6% по сравнению с 2011 годом - до 1,114 млн пассажиров.