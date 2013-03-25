Аэропорт «Днепропетровск» реконструируют за 1,9 млрд грн

Кабинет министров в 2013-2014 годах направит на реконструкцию Международного аэропорта “Днепропетровск” 1,971 млрд грн.

В частности, согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, на проектирование реконструкции аэродромного комплекса будет направлено 11,2 млн грн, на реконструкцию аэродромного комплекса - 1,4 млрд грн, на строительство терминального комплекса - 560 млн грн.

На выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы стоимостью около 380 млрд грн начнет действовать с апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного, входит в состав ОАО «АК «Днеправиа».

Международный аэропорт «Днепропетровск» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 4,1% по сравнению с 2011 годом — до 443,778 тыс. человек.