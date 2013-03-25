Пассажирские поезда с вокзалов и станций ПЖД отправляются по графику

Пассажирские поезда с вокзалов и станций Приднепровской железной дороги отправляются по графику, сбоев в работе магистрали из-за осложнения погодных условий нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, «все поезда в дальнем и пригородном сообщении отправляются и прибывают согласно своим графикам, вокзалы и станции работают в штатном режиме».

По информации пресс-центра, на помощь Юго-Западной железной дороге, на которой наряду со Львовской ж/д наблюдалась наибольшая толщина снежного покрова, ПЖД направила 2 снегоуборочные машины СМ-2. Эта техника помогает убирать снег с путей на станциях Дарница и Фастов.

В сообщении ПЖД подчеркивается, что в случае возникновения внештатных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий, предприятие готово мгновенно реагировать для не допущения сбоев в движении пассажирских и грузовых поездов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.