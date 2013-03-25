Керченская переправа возобновила работу, но в случае усиления ветра движение остановят

Керченская паромная переправа в понедельник возобновила работу, которая была приостановлена в выходные из-за плохой погоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета по транспорту и связи, движение паромов из Украины в Россию и обратно «осуществляется по фактической погоде».

«В случае усиления ветра движение будет остановлено», - подчеркнули в Рескомтрансе.

Движение паромов из порта «Крым» в порт «Кавказ» прекратилось в ночь на 24 марта из-за ветра скоростью до 24 метров в секунду и волнения моря в 4 балла.

Справка УНИАН. Переправа создана в 1954 году, занимается перевозкой пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив. Ее флот состоит из двух паромов-ледоколов и одного автопарома.

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