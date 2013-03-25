Китайская Hainan Airlines начнет выполнять рейсы Донецк-Хайкоу

Китайская авиакомпания Hainan Airlines начнет выполнять еженедельные рейсы Донецк-Хайкоу (Китай), сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Донецк» имени С.Прокофьева.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Донецк» им. С.С. Прокофьева планирует в 2013 году увеличить пассажиропоток на 20% - до 1,2 млн человек (в год).

В 2012 году аэропорт «Донецк» увеличил пассажиропоток на 20,5% - до 1 млн пассажиров; в 2011 году - на 35,5% до 829,3 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Хайкоу – крупнейший город провинции Хайнань, единственного в Китае острова с тропическим климатом. Остров Хайнань расположен на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется «Восточными Гавайями».

Hainan Airlines - китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Хайкоу (Хайнань). Крупнейшая частная авиакомпания Китая, занимающая четвёртое место в Китае по размеру воздушного парка, - в парке авиакомпании 113 воздушных судов со средним возрастом 5,7 лет.

Осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки в около 500 пунктов.

Международный аэропорт «Донецк» в январе обслужил 1 291 рейс и перевез 66,426 тыс. пассажиров, что на 11% больше января 2012 года.

Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.