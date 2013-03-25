ЛЖД привлекла к борьбе со снегом более 4 тыс. железнодорожников

Львовская железная дорога (ЛЖД) привлекла к борьбе со снегом в течение 22-24 марта более 4 тыс. железнодорожников и 13 единиц снегоочистительной техники.

Об этом сообщает ЛЖД.

Ранее ЛЖД также привлекала работников и технику для уборки от снега автомобильных дорог. В частности, в период с 15 по 18 марта на автодорогах для уборки снега работали четыре восстановительные поезда: ВП-3512 (Львов), ВП-4512 (Стрый), ВП-4514 (Самбор), ОП-3501 (Здолбунов).

Бульдозеры, которые входят в состав этих подразделений, расчищали участки на дорогах Киев-Чоп (60 км ) от Запытово до Великоселок, Ходоров-Черный Остров-Выбранивка-Борыничи-Ходоров (100 км), Ставчаны-Градовка (35 км), Здолбунов-Спасов, Здолбунов-Зеленый Дуб, Здолбунов-Мизоч и сельские дороги в Здолбуновском районе - свыше 110 км.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.