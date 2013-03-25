«Укрпочта» в этом году накупит авто на 100 млн грн

Кабинет министров в 2013 году направит на приобретение 308 транспортных средств для Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» 100 млн грн, а в 2014 году на приобретение 81 транспортного средства - 20 млн грн.

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году - 100 млн грн, в 2014 г. - 20 млн грн», - сказано в программе.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

При этом в правительстве считают, что такие меры приведут к сокращению объемов потребления энергетических ресурсов приблизительно на 17 млн грн за счет экономии горюче-смазочных материалов.

Как сообщал УНИАН, «Укрпочта» планирует до 2017 года внедрить «единое окно» административных услуг. В частности, в Днепропетровской области «Укрпочта» уже начала пилотный проект по предоставлению админуслуг. В рамках проекта «Укрпочта» предоставляет 5 административных услуг, в частности, получение разрешений на озеленение и уборку зеленых насаждений, а также получение свидетельства инвалида и участника ВОВ для подтверждения социальных льгот.

Кроме того, стратегия развития «Укрпочты» предусматривает, в частности, предоставление новых услуг по открытию официального электронного почтового ящика на обновленном сайте «Укрпочты», услугу «гибридной» почты, «единое платежное окно» для всех видов платежей населения, продажа электронной почтовой марки.

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тысячах отделений по всей Украине.