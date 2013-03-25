Приднепровская железная дорога направит 7 млн грн на ремонт здравниц

Приднепровская железная дорога планирует направить 7 млн грн на ремонт и обновление ведомственных оздоровительных учреждений к летнему сезону 2013 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в частности, в настоящее время уже осуществляется ремонт столовых в крымских пансионатах ПЖД «Прибой», «Феодосия» и им. Ю. Гагарина. В последнем также отремонтируют три корпуса и закупят новую мебель. Кроме того, за счет магистрали планируется приобрести новую мебель для детского оздоровительного пансионата «Айвазовский».

В пресс-центре ПЖД уточняют, что первых отдыхающих - железнодорожников ведомственные санатории и пансионаты примут уже в мае. В начале июня на оздоровление отправятся дети работников предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.