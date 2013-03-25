На развитие порта «Южный» выделят более 1,3 млрд грн

Кабинет министров направит на проекты по развитию порта «Южный» в 2013-2014 году более 1,282 млрд грн.

В частности, согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 год на реализацию проекта строительства первого и второго колен и новой части третьего колена подходного канала будет направлено 562,6 млн грн.

На реконструкцию морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам будет направлено 719,6 млн грн.

На выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

Госпрограмма активизации развития экономики на 2013-2014 годы стоимостью около 380 млрд грн начнет действовать с апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году морской торговый порт “Южный” перегрузил 22,72 млн тонн грузов - на 0,4% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. МТП «Южный» - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.