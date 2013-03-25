Украинским школьникам купят автобусов на 672 млн грн

Кабинет министров Украины в 2013 году, в рамках выполнения программы «Школьный автобус», направит на приобретение 737 школьных автобусов 243,7 млн грн, а в 2014 году на приобретение 1 289 школьных автобусов - 428,3 млн грн.

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году - 243,7 млн грн, в том числе 165,9 млн из государственного бюджета и 77,8 млн грн - из местных бюджетов. Объем финансирования в 2014 г. - 70,2 млн грн за счет местных бюджетов, 358,1 млн - из других источников, в том числе средства, привлеченные под госгарантии», - сказано в программе.

Справка УНИАН. Государственная целевая социальная программа "Школьный автобус" утверждена постановлением Кабинета министров Украины №31 от 16 января 2003 года. В программе говорится о приобретении школьных и специальных школьных автобусов для пополнения и обновления существующего парка школьных автобусов. Всего в рамках действия программы «Школьный автобус» на 2003-2013 гг. предусматривается закупка 3 тыс. 650 автобусов для подвоза детей школьного возраста в сельской местности к учебным заведениям.