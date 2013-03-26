Первый из двух запланированных тестовых полетов "самолета мечты" прошел успешно

Двухчасовой тестовый полет Boeing 787 Dreamliner с новыми усовершенствованными батареями прошел успешно, сообщают представители компании.

«Лайнер мечты», оборудованный новыми аккумуляторами, совершил первый из двух запланированных тестовых полётов. Теперь предстоит проанализировать полученные результаты, после чего начнется подготовка к сертификационным испытаниям, передает ИТАР-ТАСС.

В январе после ряда инцидентов, связанных с неполадками в электропитании, полёты «Дримлайнеров» в США были временно приостановлены.

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