Первый из двух запланированных тестовых полетов "самолета мечты" прошел успешно
10:21, 26 марта 2013Транспорт/Связь
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Двухчасовой тестовый полет Boeing 787 Dreamliner с новыми усовершенствованными батареями прошел успешно, сообщают представители компании.
«Лайнер мечты», оборудованный новыми аккумуляторами, совершил первый из двух запланированных тестовых полётов. Теперь предстоит проанализировать полученные результаты, после чего начнется подготовка к сертификационным испытаниям, передает ИТАР-ТАСС.
В январе после ряда инцидентов, связанных с неполадками в электропитании, полёты «Дримлайнеров» в США были временно приостановлены.
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