Железные дороги в 2012 году направили почти 200 тыс. грн на единовременные выплаты работникам, вышедшим на пенсию

Железные дороги Украины в 2012 году в соответствии с Отраслевым соглашением, подписанным между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укзализныця») и Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, направили на единовременные выплаты работникам, вышедшим на пенсию, 196 млн грн.

Как сообщили УНИАН в "Укрзализныце", в частности, Донецкая железная дорога (ДЖД) выплатила своим пенсионерам 28,8 млн грн, Приднепровская (ПЖД) - 13,2 млн грн, Южная (ЮЖД) - 25,5 млн грн, Юго-Западная (ЮЗЖД) - 62,6 млн грн, Одесская (ОЖД) - 32,3 млн грн, Львовская (ЛЖД) - 33,5 млн грн.

Кроме того, работникам, награжденным за время работы на железнодорожном транспорте знаком «Почетному железнодорожнику», «Железнодорожная слава» трех степеней, которым присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта Украины», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный связист Украины», «Заслуженный строитель Украины» и другие почетные государственные звания, а также тем, которые награждены орденами, размер единовременной выплаты повышается на 50%.

При увольнении работников в связи с выходом на пенсию выплачивается материальная помощь в зависимости от стажа работы в отрасли: до 5 лет - 1 среднемесячный заработок, от 5 до 10 лет - 2 среднемесячных заработка; более 10 лет - 3 среднемесячных заработка. В случае увольнения работников по собственному желанию в связи с выходом на пенсию (по возрасту, по возрасту на льготных условиях, за выслугу лет) в течение двух месяцев после наступления этого права выплачивается им дополнительная материальная помощь за добросовестный труд на железнодорожном транспорте в следующих размерах: при стаже работы в отрасли для мужчин от 20 до 25 лет (для женщин от 15 до 20 лет) - 1 среднемесячный заработок, от 25 до 30 (от 20-25) - 2 среднемесячных заработка, от 30 до 35 (от 25 до 30) - 3 среднемесячных заработка, от 35 до 40 (от 30 до 35) - 4 среднемесячных заработка; более 40 (более 35) лет - 5 среднемесячных заработков.

На железных дорогах также действуют коллективные договоры с профсоюзными организациями, где регламентируются выплаты единовременной материальной помощи в зависимости от стажа работы в отрасли.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.