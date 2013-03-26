Главой правления аэропорта «Симферополь» назначен Борис Солдатко

Фонд госимущества Крыма назначил главой правления Международного аэропорта «Симферополь» Бориса Солдатко, который ранее занимал должность исполняющего обязанности главы правления аэропорта.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, глава правления ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» Юрий Солончук был уволен с занимаемой должности 21 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Фонд имущества Крыма изменил состав правления МА «Симферополь» и, в частности, сменил главу правления Сергея Васютина. Исполняющим обязанности главы правления тогда был назначен Ю.Солончук, до этого занимавший должность директора департамента по развитию аэропорта.

Справка УНИАН. ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» - ведущее предприятие авиатранспортного комплекса АР Крым и один из крупнейших аэропортов Украины. Аэропорт расположен в 11 км от города Симферополя.

Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 3706 метров, что позволяет принимать воздушные суда всех типов (категорий A, B, C, D, E).

Из аэропорта «Симферополь» выполняются регулярные и чартерные рейсы более чем в 70 городов Украины, СНГ и дальнего зарубежья.

Международный аэропорт «Симферополь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 15,6% по сравнению с 2011 годом - до 1,114 млн пассажиров.