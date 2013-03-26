«Укрзализныця» и БЖД обсудили организацию грузоперевозок по электронной накладной

Специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и Белорусской железной дороги (БЖД) обсудили вопросы организации перевозок грузов и порожних собственных (арендованных) вагонов по электронной накладной СМГС между Украиной и Беларусью.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», совместное совещание специалистов «Укрзализныци» и БЖД состоялось в марте 2013 года.

Согласно сообщению, на совещании были рассмотрены вопросы по подготовке и согласованию текста Соглашения о перевозке грузов, порожних собственных (арендованных) вагонов по безбумажной технологии между Украиной и Беларусью и наработанные пути решения технических вопросов применения ЭЦП (электронной цифровой подписи) при международном обмене электронными данными.

Отмечается, что совещание специалистов «Укрзализныци» и БЖД является продолжением работы украинского ведомства с соседними странами, направленной на организацию постоянного обмена перевозочными документами в электронном виде.

В частности, в феврале, после подписания 21 января 2013 года «Соглашения об осуществлении перевозок частных порожних вагонов по безбумажной технологии с использованием электронного документооборота между Украиной и Российской Федерацией», станции Украины оформили электронных накладных СМГС 77,53% от общего количества оформленных перевозочных документов на перевозки порожних собственных вагонов.

По данным ОАО «РЖД», станции Российской Федерации оформили 2 767 электронных накладных СМГС на перевозку порожних собственных вагонов между Россией и Украиной.

Напомним, с 1 июля 2011 года «Укрзализныця» ввела электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины, в результате чего время на оформление груза сократилось в 8-10 раз, а для грузоотправителей была создана возможность необходимые операции осуществлять непосредственно из своего офиса.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году осуществили 35,2 тыс. отправок грузов с использованием унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе более 12 тыс. осуществлены транзитом по территории Украины.

Справка УНИАН. Перевозочный документ - унифицированная накладная ЦИМ/СМГС сближает две правовые транспортные системы Востока и Запада, поскольку в международном грузовом сообщении действуют различные правовые системы по перевозке грузов (ЦИМ и СМГС).

Использование унифицированной накладной упрощает процедуру пересечения границы, ускоряет движение грузов через границу, обеспечивает правовые гарантии клиентам при перевозках грузов железнодорожным транспортом из стран Европы в страны Азии, повышает эффективность товарооборота, улучшает качество обслуживания и уменьшает транспортные расходы грузоотправителей.

Решение о внедрении единой накладной ЦИМ/СМГС было принято на 34-й сессии Совещания министров транспорта ОСЖД 13-15 июня 2006 года в Софии.