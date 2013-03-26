Почти треть пользователей Интернет в Украине проживают в Киеве

Почти треть пользователей Интернет – 32,7% от общего числа пользователей в Украине - проживает в Киеве. Об этом сообщается ежегодном отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), которым располагает УНИАН.

На втором месте в украинском рейтинге по числу пользователей Интернет - Одесская область, где проживают 17,6% от общего числа пользователей в Украине, в Донецкой области - 6,7%, в Днепропетровской - 4,8%, в Львовской - 4,3% и Харьковской - 3,4%. Аутсайдерами в развитии Интернета (с долей пользователей от общего числа пользователей в Украине менее 1%) остаются Ровенская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Кировоградская области, г.Севастополь.

Вместе с тем, как отмечается в отчете НКРСИ, данные экспертов исследовательских компаний в ІТ-сфере относительно пользователей сети Интернет в разрезе регионов Украины по состоянию на декабрь 2012 года свидетельствуют о существенном перекосе в распределении интернет-аудитории в сторону больших городов, например, на Киев приходится 41,8% от всей украинской аудитории, на Днепропетровск - 16,1%, на Донецк - 6,7%, на Харьков - 6,0%, на Львов - 5,2%.

Основными целями пользования сетью Интернет регулярными пользователями Украины были: социальные сети - 56% пользователей, электронная почта - 52%, загрузка фильмов и музыки - 41%, поиск информации - 36%, новостные сайты и чтение газет - 29%, онлайн-видео - 23% и др.

Украинцы до сих пор преимущественно пользуются Интернетом с помощью домашних стационарных компьютеров (62% владельцев стационарных компьютеров). На втором месте находятся домашние ноутбуки (29%), на третьем - мобильные телефоны и смартфоны (с их помощью в Интернет выходит 13% пользователей).

По данным УГПС «Укрпочта», в 2012 году количество почтовых отделений, подключенных к сети Интернет, составляло 2110 - 15% от общего количества почтовых отделений и в сравнении с 2011 годом увеличилась на 1%. Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет в почтовых отделениях в 2012 году составило 30 (0,22% от общего количества), что меньше на 4 пункта в сравнении с 2011 годом.

По итогам 2012 года 86,2% украинских предприятий имеют доступ к сети Интернет, при этом 17% работников предприятий регулярно используют компьютер, подключенный к сети Интернет, 36,4% предприятий имеют веб-сайт или домашнюю страницу в Интернет.

Справка УНИАН. По данным Интернет Ассоциации Украины, на конец 2012 года в Украине насчитывалось до 19,7 миллионов регулярных пользователей сети Интернет среди населения возрастом старше 15 лет. По оценкам компании in Mind Factum group, уровень проникновения Интернета в Украине на конец 2012 года составлял 43,5%. По данным Госстата Украины, количество абонентов Интернет в Украине в 2012 году выросло, по сравнению с 2011 годом, на 21,2%, и составило почти 5,1 млн чел, из них более 3,6 млн – абоненты ШПД (рост на 15%).