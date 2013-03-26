На Mail.Ru появились новости на украинском языке

На одной из ведущих компаний русскоязычного сегмента сети Интернет Mail.Ru появились новости на украинском языке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

Согласно сообщению, редакторы украинской версии отбирают и публикуют новости украиноязычных СМИ о важнейших и наиболее интересных событиях в стране в сфере политики, экономики, культуры, спорта. Отмечается, что интерфейс Новостей Mail.Ru также переведен на украинский.

Как отметил директор по медийным проектам Mail.Ru Group Анатолий Рожков, еще в 2009 году на сайте появились локальные новости, что, по его мнению, «украинцы восприняли более чем положительно»: с тех пор ежемесячная аудитория, по данным Gemius, в стране выросла в 4,6 раза.

«Мы решили делать Новости Mail.Ru еще более близкими жителям и создали украиноязычную версию», - сказал он.

Выбрать украинскую или русскую версию можно, нажав переключатель языка.

Размер интернет-аудитории в Украине быстро увеличивается: по данным Gemius на декабрь 2012 года, ее объем достиг 15,6 млн пользователей и вырос более чем на 14% за год. Сервисами Mail.Ru Group пользуются свыше 67% интернет-пользователей.

Новости Mail.Ru — один из лидеров рунета среди онлайновых СМИ.

Специальные версии проекта Новости Mail.Ru выходят в Казахстане, Украине (с распределением по регионам), Беларуси, Азербайджане, Молдове, Киргизии, Узбекистане, Эстонии, Латвии, а также в 27 регионах России.

Справка УНИАН. Mail.Ru Group – одна из ведущих компаний русскоязычного сегмента сети Интернет. Mail.Ru Group принадлежат социальная сеть Одноклассники, пакеты акций ВКонтакте (39,99%) и Qiwi (21,35%), миноритарные доли в Facebook, Groupon, Zynga и др. В 2012 году совокупная неаудированная чистая прибыль компании Mail.Ru Group (Россия) выросла на 36% и составила 277,7 млн долл., совокупная выручка выросла на 39% и составила более 691 млн долл.

Компания имеет представительство в Украине.