В Сумской области возобновили движение на главных автодорогах

В Сумской области полностью возобновлено движение пассажирского транспорта и грузовых автомобилей на дорогах общего пользования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА Александра Калина.

«В области заканчивается ликвидация последствий стихийного бедствия. На сегодняшний день расчищены все дороги государственного значения, 90% дорог местного значения, возобновлено энергообеспечение более чем в 100 населенных пунктах, проведены аварийные работы на объектах хозяйствования», – сообщил А.Калин.

По его информации, аварийно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности осуществляли более 2 тыс. 300 чел. и 680 единиц техники.

Также А.Калин отметил спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2-го специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, которые совместными усилиями освободили из снежного плена и автомобильных заторов в Сумской области 32 автомашины, оказали помощь 46 чел., в том числе 2 детям.

Между тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской таможни, на украинско-российской границе на пункте пропуска «Бачевск-Троебортное» 26 марта по состоянию на 12.00 находилось около 180 транспортных средств. Принимаются все необходимые меры для устранения очереди. В частности, за последние сутки было оформлено 576 грузовых и 386 легковых транспортных средств, что значительно превышает пропускную способность таможенного поста.

«Происходит постоянный обмен информацией о ситуации как в пунктах пропуска, так и на подъездных путях к ним с российскими коллегами, также настроена система координации действий со смежными службами, местными органами власти. Движение транспортных средств будет нормализовано в кратчайшие сроки», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 25 марта из-за неблагоприятных погодных условий временно был прекращен выезд из России в Украину через международный пункт пропуска «Троебортное-Бачевск» на трассе М-3 «Москва-Киев». В связи с этим, по информации Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, на трассе М-3 «Москва-Киев» на украинско-российской границе скопилось 650 грузовых машин. «На въезде в Россию, перед международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Троебортное-Бачевск» Брянской таможни ожидают 330 грузовых автомашин, на выезде из России - 320 грузовых автомашин. Смены МАПП «Троебортного» усилены. Работа ведется в круглосуточном режиме», - сообщил собеседник агентства. Остальные пункты пропуска работают в штатном режиме. Очередей нет. В целом за сутки Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможнями было оформлено 1245 грузовых автомашин.