Столичным водителям обещают “постепенное улучшение” на дорогах

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” рассчитывает вывезти со столичных автодорог около 200 тыс. тонн снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор КК “Киевавтодор” Георгий Глинский.

По его информации, в результате последнего снегопада на автодорогах города лежит около 4 млн тонн снега.

По подсчетам специалистов, отметил он, для вывоза этого объема снега необходимо около 300 млн грн.

Город рассчитывает на помощь государства в финансировании этого вопроса, и со своей стороны “Киевавтодор” будет пытаться максимально освободить уличную сеть от снега.

“Будем пытаться сделать как можно больше”, - пообещал Г.Глинский по поводу вывоза снега.

По его информации, с сегодняшнего дня начинаются активные работы по уборке от снега с второстепенных улиц столицы, а также расширение (от снега) проезжей части главных магистралей.

Он сказал, что трудно назвать дату, когда все улицы будут очищены, но отметил, что это будет “постепенное улучшение”.

Г.Глинский также отметил, что в целом «Киевавтодору» для нормальной работы зимой необходимо по меньшей мере 105 снегоуборочных машин и порядка 60 солераскидывателей.

По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается киевской властью и Киевсовет уже дал согласие на закупку этих машин на условиях лизинга.

“Думаю, в этом году вопрос будет решен. Это восстановление нашего парка где-то наполовину”, - подчеркнул он.

Он также сказал, что сейчас причина задержки с закупкой новой техники заключается в том, что не решен вопрос о выделении денег. Г.Глинский также сообщил, что 50% парка корпорации требует обновления.

Кроме того, Г.Глинский отметил, что в связи со снегопадом будет пересмотрен график проведения ямочного ремонта на автодорогах города. Скорее всего, это уже будут ремонты по “летней” технологии ремонта асфальтопокрытия, а это более быстрые темпы ремонта, лучшее качество и больший срок эксплуатации, отметил Г.Глинский.