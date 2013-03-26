МАУ с 31 марта открывает рейс Киев–Вильнюс

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) с 31 марта открывает прямой регулярный рейс Киев (международный аэропорт «Борисполь») – Вильнюс (международный аэропорт Вильнюса) – Киев (международный аэропорт «Борисполь»).

Как говорится в сообщении компании, переданном УНИАН, рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах «Боинг 737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим.

Как сообщал УНИАН, выполнение регулярных рейсов на направлении Киев-Вильнюс с 22 марта 2013 года начала авиакомпания «ЮТэйр-Украина».

С июля 2013 года рейсы на маршруте Киев-Вильнюс начнет выполнять авиакомпания «Визз Эйр Украина».

«ЮТэйр-Украина» и «Визз Эйр Украина» выполняют рейсы в Вильнюс из международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21 самолета Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.