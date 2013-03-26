Водителей грузовиков просят воздержаться от въезда в столицу

ГАИ рекомендует водителям грузового транспорта воздержаться от въезда в столицу 26 и 27 марта с 23.00 до 04.00, с 06.00 до 10.00 и с 15.00 по 21.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, это нужно для обеспечения бесперебойной работы снегоочистительной техники, недопущения заторов в движении и обеспечения безопасности дорожного движения.

ГАИ просит водителей крупнотоннажного транспорта с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет поднимать вопрос о законодательном урегулировании движения большегрузного транспорта в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом на пресс-конференции заявил директор «Киевавтодора» Георгий Глинский.

По его словам, ситуация, которая сложилась в выходные в Киеве, еще раз подтвердила необходимость законодательного урегулирования движения фур.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос и поддерживаем такую инициативу. Однако, по нашему мнению, при разработке нормативно-правового акта нужно говорить не только о зимнем периоде, но и о летнем. Ведь во время жаркой погоды дорожное покрытие нагревается до температуры +71 C, и фуры, которые бесконтрольно передвигаются по столице, разрушают асфальтобетон, а ответственности за это никто не несет», – отметил Г.Глинский.

Кроме того, по его мнению, необходимо также на законодательном уровне утвердить так называемые маркеры. Объявление маркера определенного цвета означало бы запрет транспорту выезжать на улицу без крайней необходимости. Пока же «Киевавтодор» может только рекомендовать водителям не пользоваться автомобилями в случае сложных погодных условий.

Как сообщал УНИАН, 22 марта во время посещения Национального транспортного университета премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались. Он отметил, что большинство магистралей строились достаточно давно и не были рассчитаны на большие нагрузки.

"Необходимо выделить для такого тяжелого транспорта определенные направления, эти направления сделать удовлетворительными для движения такого транспорта, а по всем остальным направлениям ограничить движение тяжелого транспорта и приводить в порядок (дороги – УНИАН)”, - сказал Н.Азаров.