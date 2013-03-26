Главой правления Киевского речпорта назначен Юрий Дегтяренко

Наблюдательный совет Киевского речного порта назначил временно исполняющим обязанности главы правления Юрия Дегтяренко, который ранее занимал должность заместителя директора по развитию и технической эксплуатации пассажирского флота ООО «Речное пассажирское экскурсионное агентство».

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Исполняющий обязанности главы правления Игорь Боляк уволен с занимаемой должности решением набсовета 14 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Киевский речной порт» на 2,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке предоставления специализированных услуг порта. По мнению АМКУ, созданная портом «Столичная судоходная компания» препятствовала доступу на рынок перевозки пассажиров речным транспортом.

Справка УНИАН. «Киевский речной порт» специализируется на перевозках пассажиров водным транспортом, а также на разработке гравиевых и песчаных карьеров.

Предприятие завершило 2011 год с чистой прибылью в размере 9,542 млн грн, тогда как в 2010 году оно получило чистый убыток 21,132 млн грн.