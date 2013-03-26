На Сумщине ограничили движение грузовиков через пункты «Бачевск» и «Катериновка»

Госавтоинспекция ввела временное ограничение движения грузовиков через контрольно-пропускные пункты «Бачевск» и «Катериновка» в Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ограничение введено в связи с обильными снегопадами в Брянской области Российской Федерации.

Вместе с тем по территории Сумской области в полном объеме возобновлено движение пассажирского транспорта и грузовых автомобилей по дорогам общего пользования.