На Сумщине ограничили движение грузовиков через пункты «Бачевск» и «Катериновка»
19:16, 26 марта 2013Транспорт/Связь
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Госавтоинспекция ввела временное ограничение движения грузовиков через контрольно-пропускные пункты «Бачевск» и «Катериновка» в Сумской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ограничение введено в связи с обильными снегопадами в Брянской области Российской Федерации.
Вместе с тем по территории Сумской области в полном объеме возобновлено движение пассажирского транспорта и грузовых автомобилей по дорогам общего пользования.
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