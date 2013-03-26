МАУ пополнила флот 22-м самолетом «Боинг–737»

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в рамках программы обновления и расширения флота пополнила свой парк еще одним самолетом Boeing 737-500, ставшим 22-м воздушным судном производства концерна Boeing в авиапарке МАУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По информации МАУ, самолет прошел официальную процедуру регистрации в Украине и получил регистрационный номер UR-GBB, а первый рейс на новом самолете с пассажирской емкостью в 114 кресел и двумя классами компоновки салона – экономическим и бизнес – был выполнен 25 марта по маршруту Киев – Вена – Киев.

В авиакомпании также отметили, что МАУ использует самолеты Boeing с момента своего основания в 1992 году и на сегодняшний день является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе оператором воздушных судов семейства Boeing. «МАУ также – единственная в Украине авиакомпания, самостоятельно осуществляющая все виды техобслуживания и ремонта самолетов Boeing», - подчеркнули в авиакомпании.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).