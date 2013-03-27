Российские таможенники рекомендуют не пересекать границу с Украиной на трассе М-3

Российские таможенники рекомендуют не пользоваться международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Троебортное - Бачевск» на трассе М-3 «Москва - Киев» на украинско-российской границе, где в очереди ожидают 740 грузовых автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы России.

«На въезде в Россию, перед МАПП «Троебортное - Бачевск» ожидают 520 грузовых автомашин, на выезде из России - 220 грузовых автомашин», - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что таможенная смена МАПП «Троебортное» усилена и работа ведется в круглосуточном режиме. В связи с большой загруженностью МАПП «Троебортное - Бачевск» рекомендуется скорректировать маршрут с учетом сводки о загруженности пунктов пропуска на российско-украинском участке границы на сайте управления (ctu.customs.ru).

Остальные пункты пропуска Брянской таможни, а также автомобильные пункты пропуска Белгородской, Воронежской и Курской таможен работают в штатном режиме. Всего за сутки Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможнями было оформлено 1649 грузовых автомашин.

На трассе М-3 «Москва – Киев» от поселка Колячек до МАПП «Троебортное» дежурят сотрудники ДПС для предотвращения конфликтных ситуаций, ГУ МЧС РФ по Брянской области развернуты пункты обогрева.

Как сообщал УНИАН, 25 марта из-за неблагоприятных погодных условий временно был прекращен выезд из России в Украину через международный пункт пропуска «Троебортное – Бачевск» на трассе М-3 «Москва - Киев».

26 марта на этом МАПП скопилось 650 грузовых машин.