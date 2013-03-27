Железные дороги за прошедшие сутки вывезли почти 40 тыс. куб. м снега и привлекли к борьбе со снежными заносами более 4 тысяч железнодорожников, из которых 3312 - работников путевого хозяйства.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 27 марта движение поездов осуществляется с соблюдением графика.

На железных дорогах Украины круглосуточно работают штабы по борьбе со снегом.

Железнодорожники очистили от снега 4387 стрелочных переводов, из которых 220 - на подъездных путях, и 165 - на станционных путях.

Для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей 26 марта были задействованы 24 снегоуборочных комплексов СМ-2 и 19 снегоочистителей СДПМ. Ночью работало 12 путевых машин СМ-2 и 1 - СДПМ.

Наибольшая толщина снежного покрова наблюдалась на станциях Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в частности, на станциях Киев-Пассажирский - 58 см; Хутор Михайловский - 47 см; Жмеринка - 39 см; Коростень - 25 см, а также на станциях Львовской железной дороги (ЛЖД), в частности, на ст. Сянки - 55 см; Тернополь - 30 см; Ивано-Франковск - 28 см; Львов - 24 см.