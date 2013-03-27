Вокзал в Жмеринке реконструировали за 70 млн грн

Юго-Западная железная дорога инвестировала 70 млн. грн в реконструкцию вокзального комплекса одной из крупнейших узловых станций Украины – станции Жмеринка (Винницкая область).

Как передает корреспондент УНИАН, открытие станции состоялось 26 марта при участии начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, руководителя Винницкой ОГА Ивана Мовчана и инициатора работ по реконструкции, экс-руководителя Винницкой области а в настоящее время депутата ВР Николая Джиги, который во время визита тогда вице-премьер-министра Бориса Колесникова в Жмеринку в декабре 2010 года уговорил его провести реставрацию вокзала.

Работы по капитальному восстановлению вокзала длились на протяжении двух лет и 70% всех работ были проведены силами самих сотрудников Юго-Западной железной дороги, под наблюдением архитекторов и специалистов «Укрреставрация».

Помещение вокзала отремонтировано без нарушения оригинального стиля сооружения. Гранитной плитой выложен пол в залах, реконструированы люстры, установлены новые удобные сидения, выполненные в манере прошлого века. Установлены опоры и покрытия на платформах, расположенных вплотную к зданию вокзала.

Во время торжеств А. Кривопишин раздал почетные награды, благодарности и именные часы лучшим работникам железной дороги и реставраторам вокзала, а начальник вокзала получил символический ключ от его двери.

«Уже много десятилетий этот вокзал требовал капитальной реставрации, чтобы привести в то состояние, в котором его построили великие архитекторы Рыков и Журавский в 1904 году. И наконец сегодня, этот вокзал, построенный в стиле украинского модерна по экстерьеру и ренессанса по интерьеру, вернул свой первозданный вид», - сказал в поздравительном слове А. Кривопишин.

Также он поблагодарил экс-губернатора Винницкой области Николая Джигу, которому принадлежит инициатива проведения этой реставрации.

Справка УНИАН. Здание Жмеринского железнодорожного вокзала - это величественное здание со сложной планировкой, в архитектурном стиле которого ощутимы модерн и ренессанс. Помещение вокзала построено в период 1899—1904 годов. Сооружение фактически стало одним из первых, построенных в стиле, который впоследствии получил название украинский модерн. Сам вокзал напоминает корабль, плывущий в направлении Одессы.