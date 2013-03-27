В Киеве возобновлено движение еще ряда автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов

В Киеве по состоянию на 10.00 возобновлена работа 64 автобусных маршрутов из 70-ти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации КП «Киевпастранс», сегодня на линию вышли 430 автобусов на маршруты №№ 1, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 20, 24, 27, 39, 43, 43к, 52, 54, 56, 69, 75, 80, 91, 11, 33, 42, 46, 48, 49, 55, 59, 62, 63, 70, 79, 81, 95, 14, 23, 30, 32, 37, 37а, 47, 53, 72, 90, 97, 21, 41, 60, 73, 99, 101, 102, 16, 18, 35, 45, 51, 87, 104, 108, 6, 88, 98, 100.

Кроме того, перевозки пассажиров сегодня обеспечивали 300 троллейбусов на 27-ми маршрутах: №№ 1, 2, 12, 14, 38, 42, 43, 45, 5+7, 16, 18, 21, 3, 8, 17, 19, 22, 27, 28, 40, 29, 30, 37, 46, 46к, 5к.

На 7 троллейбусных маршрутах, на которых нет возможности организовать движение электротранспорта и которые не имеют альтернативы в перевозках, организовано автобусное сообщение в обычном режиме.

Из 19 трамвайных маршрутов работа возобновлена на 12, в частности, на линиях скоростного трамвая №№ 1, 2, 3, 4, 5, а также на маршрутах №№ 8, 19, 22, 28, 29, 33, 35. Всего на линии вышли 193 трамвайных вагона.