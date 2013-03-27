В мае ветераны войны смогут бесплатно ездить в поездах Интерсити+ Днепропетровск-Киев

С 1 по 31 мая 2013 года (включительно) участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в вагонах 1-го класса (без питания) поездов Интерсити + № 165, 167 Днепропетровск-Киев и № 168, 166 Киев-Днепропетровск.

Об этом сообщила пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, указанные льготы распространяются только на проезд без питания. При оформлении проезда в вагонах 1-го класса Интерсити + с питанием, стоимость услуги оплачивается на общих основаниях. Также условия не распространяются на вагоны 2-го класса Интерсити + и на другие поезда.

В сообщении также сказано, что в период с 1 по 31 мая сопровождающему лицу инвалида или участника ВОВ будет предусмотрена 50% скидка на проезд.

Льгота предоставляется инвалидам и участникам ВОВ при предъявлении соответствующего удостоверения.

Как сообщал УНИАН, Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) уже открыла предварительную продажу во всех железнодорожных кассах и на сайте http://booking.uz.gov.ua/ билетов на электропоезда категории Интерсити + и Интерсити на майские праздники - 1 и 2 мая и в предпраздничные даты.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.