Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") обеспечит бесперебойное движение поездов при переходе на летнее время.

«31 марта 2013 года в 3:00 на всей территории Украины состоится переход на «летнее время» - часовая стрелка будет переведена на 1 час вперед. При этом пассажирские и пригородные поезда, которые в это время будут находиться в пути, будут двигаться с сохранением всех остановок», - сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

Пассажирские поезда, которые будут курсировать в ночь с 30 на 31 марта в дальнем сообщении и на момент перевода стрелок часов будут находиться в пути, прибудут к конечному пункту по скорректированному времени.

С 4:00 31 марта пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения, а также грузовые поезда будут отправляться по действующему графику в соответствии с «летним» временем.

В случае изменения в расписании движения поездов в связи с переводом часовой стрелки пассажиров будут информировать на вокзалах и в поездах.

«Укрзализныця» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменения времени.