«Борисполь» ожидает новой системы скидок для мотивации авиаперевозчиков

Государственный аэропорт «Борисполь» в ближайшее время ожидает от Министерства инфраструктуры введения новой системы «скидок» - понижающих коэффициентов - для мотивации существующих и новых авиаперевозчиков, сообщил в ходе круглого стола «Коммерческая авиация: международный опыт и украинские реалии» коммерческий директор аэропорта «Борисполь» Алексей Смотров.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на основе опыта западных аэропортов разработан целый ряд мотивационных программ, которые ставят своей целью исключить любую возможность дискриминационного подхода к авиакомпаниям, которые таким образом будут получать определенную поддержку со стороны «Борисполя».

«На сегодняшний день мы отправили всю методологию предоставления этих скидок в Мининфраструктуры, и надеемся в самое ближайшее время получить позитивный ответ. На этой базе мы сможем построить конструктивный диалог со всеми нашими существующими и новыми авиакомпаниями»,- сообщил А.Смотров.

По его словам, система понижающих коэффициентов позволяет применять коэффициенты до 0,2. «То есть, фактически давать скидку в 80%», - уточнил А.Смотров.

Среди новых скидок, которые сейчас находятся на утверждении Мининфраструктуры: скидка на выполнение нового регулярного международного маршрута; скидка на увеличение авиаперевозчиком общей суммы максимальной взлетной массы; скидка на обслуживание трансферных пассажиров; скидка для авиакомпаний, которые используют на своих рейсах широкофюзеляжные самолеты массой свыше 100 тонн.

Также, по словам коммерческого директора «Борисполя», на сегодняшний день тарифы на аэропортовые сборы не устанавливаются аэропортом самостоятельно, а регулируются соответствующим приказом Мининфраструктуры №337 от 26 марта 2008 года.

В соответствии с этим приказом, для аэропорта «Борисполь» предусматривается взимание различных сборов с авиакомпаний - от 7,35 до 10,5 долл. за 1 тонну, касательно международных рейсов.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует с начала летней навигации 2013 года ввести новую систему понижающих коэффициентов к сборам с авиакомпаний.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.