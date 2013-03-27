ПЖД построит трансформаторную подстанцию и вокзал на станции Роковатая

Приднепровская железная дорога построит новые трансформаторную подстанцию и вокзал на станции Роковатая Криворожской дирекции ж/д перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в настоящий момент полностью демонтировано старое здание вокзала станции и перронные платформы, вырыт котлован под новостройку, вывезены разобранные конструкции и лишний грунт после демонтажа и земляных работ. Железнодорожники приступили к обустройству шлаковой подушки под новое вокзальное здание и монтажу новой перронной платформы.

Работы на объекте выполняют более 30 работников ПЖД. Задействованы экскаваторы, краны, тракторы, бульдозеры и другая техника.

Проект строительства вокзала ст. Роковатая Приднепровской железной дороги разработан институтом «Днипрогипротранс».

Генподрядчиком строительства определено Криворожское строительно-монтажное эксплуатационное управление Приднепровской железной дороги.

Проект, который также предусматривает благоустройство прилегающей к станции Роковатая территории, реализуется совместно с городскими властями Кривого Рога.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, смета строительства в настоящий момент уточняется.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.