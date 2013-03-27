Украина намерена до 2014 года запустить телекоммуникационный спутник «Лыбидь»

Украина намерена изготовить и запустить до 2014 года телекоммуникационный спутник «Лыбидь» в рамках реализации проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи.

Об этом говорится в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте правительства (постановление Кабмина №187 от 27 февраля 2013 года).

«Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году составит 421,6 млн грн, в 2014 году — 42,5 млн грн», - сказано в программе.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

При этом отмечается, что реализация проекта создания Национальной системы спутниковой связи приведет к увеличению объема производства экспортно ориентированной продукции до 20-46 млн долл. в год, а также к росту объема производства импортозамещающей продукции до 4-7 млн долл. в год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 14 февраля 2013 года одобрил отозванный ранее законопроект "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы".

Согласно законопроекту, ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из госбюджета - 1,12 млрд грн.

Целью реализации программы является повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечения национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

Проектом программы предусматривается создание системы геоинформационного обеспечения и проведение мониторинга чрезвычайных ситуаций с использованием космической информации, запуск трех космических аппаратов (дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1", научно-технологического "Микросат" и университетского "УМС-1"), создание космического ракетного комплекса "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара (Бразилия) и содействие созданию национальной спутниковой системы связи "Лыбидь", создание новейшей ракетно-космической техники и технологий ее изготовления, содействие коммерческой эксплуатации ракет-носителей "Циклон-4", "Зенит-2SLБ", "Зенит-3SLБ" ("Наземный старт"), "Зенит-3SL" ("Морской старт"), "Днепр" и Национальной спутниковой системы связи "Лыбидь", развитие международного сотрудничества (с РФ, странами ЕС, Бразилией, Канадой, Беларусью, США, Казахстаном), расширение сотрудничества Украины с Европейским космическим агентством и др.

Реализация программы позволит обеспечить трансфер космических технологий в реальный сектор экономики государства, повысить возможности доступа граждан к современным информационным технологиям, а для научных работников - возможности интеграции в мировую систему научных исследований, сформировать экономически устойчивую, конкурентоспособную, диверсифицированную ракетно-космическую отрасль национальной экономики и т.п.