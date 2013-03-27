ЮЖД на пасхальные и майские праздники назначила дополнительный поезд Харьков-Ужгород

Южная железная дорога (ЮЖД) на пасхальные и майские праздники назначила дополнительный скорый ночной поезд № 225/226 Харьков-Ужгород.

Как сообщает пресс-центр ЮЖД, дополнительный поезд назначен в связи с ростом пассажиропотока в эти дни.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Харькова 27, 29 апреля и 1 мая в 00.17, с прибытием в Ужгород 28, 30 апреля и 2 мая в 03.56.

Отправление из Ужгорода планируется 28, 30 апреля и 2 мая 2013 в 11.17, с прибытием в Харьков 29 апреля, 01 и 3 мая в 15.03.

Предварительная продажа билетов на поезд № 225/226 Харьков-Ужгород уже открыта.

Как сообщал УНИАН, На мартовские праздники 2013 года железные дороги Украины назначили 6 дополнительных поездов, в том числе 4 поезда в туристические центры Западной Украины.

На новогодние и рождественские праздники в сезон 2012-2013 года дополнительные поезда осуществили 212 рейсов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.