ЮЖД в 2012 году направила на природоохранные мероприятия почти 500 млн грн

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2012 году на природоохранные мероприятия направила 498,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЮЖД, за последние годы это самая большая сумма вложений в экологию. Среднегодовой объем финансирования природоохранных мероприятий в 2009-2010 годах составлял по железной дороге лишь 34,7 млн грн - в 18 раз меньше, чем в среднем за период 2011-2012 годов (626,2 млн грн).

Согласно сообщению, руководство ЮЖД проводит целенаправленную и последовательную политику и работу, направленную на уменьшение техногенной нагрузки на природную среду, связанную с производственной деятельностью подразделений железной дороги.

Одним из главных факторов, который позволил снизить техногенную нагрузку на природную среду, стала электрификация железнодорожных участков Полтава - Кременчуг - Бурты и Полтава - Красноград - Лозовая. Благодаря переходу на электрическую тягу выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников уменьшены в целом за год на 2210,8 тонн (в том числе углеводородов - на 338,3 тонн, формальдегида - на 13,5 тонн, окиси углерода - на 676 тонн, окиси азота - на 1015 тонн, окиси серы - на 112 тонн и сажи - на 56 тонн).

От стационарных источников, находящихся на балансе железной дороги, выбросы в атмосферу в 2012 году также уменьшились на 17,8 тонн по сравнению с 2011 годом, в том числе по таким наиболее опасными для атмосферы позициям как диоксид и другие соединения серы. Уменьшение достигнуто благодаря: переводу котельных на более экологически чистые источники используемой энергии; реконструкции систем отопления; замене котельного оборудования на современное энергосберегающее, проведению эколого-теплотехнической наладки котлов.

В пресс-центре ЮЖД также сообщают, что на комплекс работ, связанных с использованием и охраной водных ресурсов, в 2012 году было направлено 2,991 млн. грн.

В частности проведен ремонт 18 сооружений для очистки производственно-бытовых оборотных вод, первичных отстойников, иловых площадок, фильтров доочистки; выполнен ремонт канализационных сетей; создано и отремонтировано 7 ограждений санитарной охраны водозаборов; выполнен лабораторный контроль сточных и возвратных вод; проведены работы по приведению очистных сооружений в соответствие с требованиями экологического законодательства; приобретено и установлено 742 счетчика для учета воды.

На рациональное использование, сохранение и утилизацию отходов производства и бытовых отходов в 2012 году было израсходовано 6,3 млн гривен.

В 2013 году на природоохранные мероприятия планируется потратить 54 млн грн, которые будут направлены на охрану и рациональное использование водных ресурсов, земель, растительных ресурсов, на рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов, а также на охрану атмосферного воздуха.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из самых старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.