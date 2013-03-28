Россия может ввести duty free в четырех поездах сообщением с Украиной

Москва. Дочерняя компания «Российских железных дорог» (РЖД) – «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) рассматривает возможность организации duty free, кроме поезда Москва-Киев, еще в трех поездах сообщением с Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на слова генерального директора компании ФПК Михаила Акулова.

«С Украиной мы сейчас рассматриваем возможность применения технологии, аналогичной в поезде «Москва – Киев», еще в трех поездах. Это поезда сообщением с Киевом и еще один поезд – «Москва – Ужгород», - сказал М.Акулов.

Как сообщал УНИАН, 13 марта пресс-секретарь ФПК Елена Мирошникова сообщила, что ФПК к лету планирует организовать магазин duty free в поезде №1/2 российского формирования «Столичный экспресс» Москва-Киев-Москва.

По ее словам, работа над этим вопросом ведется уже около года. Она подчеркнула, что речь идет только о поезде №1/2 «Столичный экспресс» Москва-Киев-Москва российского формирования.

Справка УНИАН. Компания «Российские железные дороги» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из крупнейших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году. Железнодорожная сеть насчитывает 85 тыс. км железнодорожного полотна.