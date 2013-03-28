С улиц Киева убрано более 300 автомобилей, мешавших комунальщикам

На протяжении трех суток с автодорог Киева было эвакуировано более 300 автомобилей, мешавших уборке снега и движению общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам директора КП «Киевтранспарксервис» Андрея Дудко, автомобили не вывозят на штрафплощадки, а переставляют рядом на места, где они не будут мешать работе коммунальной техники.

«Мы тесно сотрудничаем с ГАИ города и с дорожными службами и направляем эвакуаторы по их заявкам. При этом наши сотрудники не только перепарковывают машины, но и ищут их владельцев. Так, например, в понедельник с проспекта Владимира Маяковского эвакуатором было убрано 16 автомобилей, а еще 72 забрали сами владельцы, которых наши сотрудники нашли и помогли вытянуть авто», – отметил А.Дудко.

По данным КП «Киевтранспарксервис», самое большее количество автомобилей были на проспекте Победы (82), проспекте Маяковского (88), на улицах Милославской и Марины Цветаевой (96).