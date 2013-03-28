Железные дороги за сутки вывезли более 50 тыс. куб. м снега

Железные дороги за 27 марта вывезли почти 50,35 тыс. куб. м снега и привлекли к борьбе со снежными заносами более 2 тысяч железнодорожников.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в течение 27 марта железнодорожники очистили от снега 69 станционных путей и 853 стрелочных перевода, из которых 35 - на подъездных путях.

Для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей днем было задействовано 18 снегоуборочных комплексов СМ-2 и 12 снегоочистителей СДПМ.

Наибольшая толщина снежного покрова сохраняется на станциях Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), в частности, на станциях Киев-Пассажирский - 48 см; Хутор Михайловский - 45 см; Жмеринка - 35 см; Коростень - 20 см, а также Львовской железной дороги (ЛЖД), в частности, на ст. Сянки - 50 см; Тернополь - 25 см; Ивано-Франковск - 25 см; Львов - 20 см.

Как сообщал УНИАН, с середины марта в Украине отмечалось ухудшение погодных условий и обильные снегопады, которые в ряде регионов привели к нарушению транспортного сообщения.