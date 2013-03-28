МАУ выпустит именные процентные облигации на 36 млн грн
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) проведет закрытое (частное) размещение 36 тыс. именных, процентных облигаций бездокументарной формы на общую сумму 36 млн грн.
Как сообщает МАУ в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял Наблюдательный совет компании 26 марта.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн.
Выпуск облигаций проводится с целью привлечения оборотных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности компании.
Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).