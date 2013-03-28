Содержание второстепенных дорог будет закреплено за местными властями

Все второстепенные дороги в Украине и финансы на их содержание в этом году будут закреплены за местными органами власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

“Второстепенные дороги вместе с финансовым ресурсом будут в этом году закреплены за местными органами власти. Таким образом, будут даны деньги и персонализирована ответственность”, - сказал А.Вилкул.

В то же время он отметил, что все дороги государственного и главные дороги областного значения должны остаться в подчинении “Укравтодора”.

“В государстве должны остаться все ключевые магистрали, все дороги государственного и областного значения”, - сказал он.

“Наиболее правильным механизмом является четкая фокусировка. За каждую дорогу должен быть ответственный. И не где-то в Киеве, а на месте”, - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook сообщил, что улицы, проезды и автодороги в пределах населенных пунктов обязаны содержать местные власти.