В планах «Борисполя» на лето - 23 новых маршрута и 8 новых авиакомпаний

Аэропорт «Борисполь» с начала летней навигации 31 марта 2013 года начнет обслуживать 8 новых авиаперевозчиков и расширит возможности для пассажиров за счет открытия 23 новых направлений и увеличения частот по существующим маршрутам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«В частности, в летнем расписании аэропорта предусмотрено обслуживание новых авиакомпаний - Fly Georgia, Meridiana Spa, Air Astana, Air Malta, Jamahiriya libyan Arab airlines, Syrianair, Yamal airlines, Arkia Israel airlines», - сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, летний сезон 2013 года предусматривает открытие новых регулярных рейсов в страны Европы, Азии и Африки, при этом рейсы всех международных авиаперевозчиков будут обслуживаться из нового терминала «D».

В частности, будут открыты новые направления, это: Сочи (Россия), Ростов-на-Дону (Россия), Краснодар (Россия), Самара (Россия), Тюмень (Россия), Екатеринбург (Россия), Новосибирск (Россия), Бишкек (Киргизская Республика ), Караганда (Казахстан), Костанай (Казахстан), Неаполь (Италия), Верона (Италия), Ницца (Франция), Пальма де Майорка (Испания), Пула (Хорватия), Дубровник (Хорватия), Сплит (Хорватия), Мальта, Тегеран (Иран), Дамаск (Сирия), Триполи (Ливия), Енфида (Тунис), Севастополь (Украина).

В летнее расписание также вошли чартерные рейсы в Бодрум (Турция), Бургас (Болгария), Даламан (Турция), Мадейру (Португалия), Ираклион (Греция), Косу (Греция), Родос (Греция), Тиват (Черногория), Варну (Болгария).

Согласно пресс-релизу, на протяжении летней навигации в аэропорту «Борисполь» увеличится количество частот на наиболее популярные направления.

"Так, количество рейсов в Москву увеличится с 77 до 96. Возрастет также количество рейсов в Санкт-Петербург - с 23 до 28. С начала апреля пассажиры «Борисполя» смогут воспользоваться 49 рейсами в Тель-Авив вместо 28 рейсов, которые были доступны в течение прошлого сезона. Более доступной станет столица Великобритании Лондон - в летнем расписании предусмотрен 41 рейс в неделю. Существенно увеличится количество рейсов в Амстердам - до 28 рейсов в неделю, Париж - до 29 рейсов, Прагу - до 24 рейсов, Варшаву - до 20 рейсов в неделю", - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.