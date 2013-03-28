Ужесточены условия проезда большегрузных автомобилей по Крюковскому мосту в Кременчуге

Власти Кременчуга ужесточили условия проезда большегрузных автомобилей по Крюковскому мосту, соединяющему два берега Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр города Олег Бабаев.

По его словам, мост, через который проходят трассы Киев-Борисполь-Днепропетровск и Полтава-Александрия, находится в критическом состоянии.

«На мосту яма на яме. И ситуация с каждым днем становится еще хуже. Мы обратились в ГАИ и решили ужесточить условия проезда по мосту. Теперь инспектора ГАИ стоят на берегах Днепра и не пускают большегрузные машины, у которых нагрузка на ось больше 13 тонн, на мост. Установлен соответствующий знак», - сказал мэр.

Ближайший мост через Днепр находится в Светловодске, в 25 км от Кременчуга. Однако власти Светловодска заявляют, что его состояние также вызывает опасения.

Начальник горуправления по вопросам чрезвычайных ситуаций горисполкома Светловодска Николай Шалаевский отмечает: «Сооружения, срок эксплуатации которых более 50 лет, должны проходить планово-инструментальное обследование спецкомиссией раз в 5 лет. К сожалению, средств на это у нас в бюджете нет. Последний раз мост обследовали в 1988 году. Обследование в ценах этого года составляет 140 тыс. грн. По результатам обследования 1988 года, даже на тот момент условия пропуска дорожного движения по мосту были признаны неудовлетворительными - по ширине полосы, скорости движения. Тогда скорость движения было решено ограничить до 30 км/час".

По словам начальника горуправления, "сейчас дать заключение можно только после обследования. Если Кременчуг закроет для ремонта Крюковский мост, то весь транспорт пойдет через нас, и это небезопасно".

"Фуры не только разобьют асфальт, но и могут вызвать резонанс (резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний), что может привести к разрушению моста", - отмечает Н.Шалаевский.

Как сообщал УНИАН, 22 марта во время посещения Национального транспортного университета премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались. Он отметил, что большинство магистралей строились достаточно давно и не были рассчитаны на большие нагрузки.

"Необходимо выделить для такого тяжелого транспорта определенные направления, эти направления сделать удовлетворительными для движения такого транспорта, а по всем остальным направлениям ограничить движение тяжелого транспорта и приводить в порядок (дороги – УНИАН)”, - сказал Н.Азаров.