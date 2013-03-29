Черноморские порты могут увеличить обработку грузов за счет логистики - Азаров

Черноморские порты значительно превышают ежегодную обработку в 150 млн. тонн грузов за счет логистики.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью венгерским СМИ, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Объемы перевалки грузов в отечественных портах на Черном море - 150 млн тонн в год. И они могут быть значительно увеличены, когда мы обеспечим соответствующую логистику», - сказал Премьер-министр.

«Для нас важно обеспечить надежные транспортные потоки между Украиной и Европой. И венгерское направление представляется актуальным и выгодным, поскольку это кратчайший путь в Центр Европы», - подчеркнул он.

Глава Правительства напомнил, что за два последних года в Украине модернизированы автодороги Киев-Ягодин и Киев-Львов, и сейчас настала очередь венгерского логистического направления.

«Я поставил этот вопрос перед Премьер-министром Венгрии и сказал: если Венгрия готова предоставить нам кредиты, то мы готовы достаточно быстро реализовать эти проекты», - сообщил Н.Азаров.

По его словам, «средства могут частично быть предоставлены Европейским Союзом или Европейским банком реконструкции и развития».

«В любом случае, я считаю, что этот вопрос будет решен», - подчеркнул Глава украинского правительства, который находится в Венгрии с официальным визитом.